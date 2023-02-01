Парламент Болгарии признал Голодомор геноцидом украинского народа и осудил виновных

Парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

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В проекте, принятом 134 голосами "за" и 26 "против", Голодомор признан Болгарией геноцидом, а виновные в нем осуждаются.

В постановлении также объявляется каждая последняя суббота ноября Днем памяти жертв Голодомора.

Любое отрицание или оправдание этого геноцида парламент Болгарии воспринимает как акт бесчестия памяти миллионов людей, погибших в 1932-1933 годах.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарностью парламенту Болгарии за это решение: "Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина будет всегда помнить жест солидарности Болгарии".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поблагодарил болгарских депутатов: "Это достойная дань памяти миллионов невинных жертв, в том числе членов болгарской общины. Мы помним, вместе".

15 декабря Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Оксана Житнюк

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