Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Документ, осуждающий искусственно вызванный голод в Украине, был принят большинством голосов: за проголосовали 507 депутатов, против – 12, воздержались – 17.

"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в документе.

Резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

"Европарламент призывает все страны, особенно Российскую Федерацию, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы по голоду 1932-1933 годов в Украине", – говорится в резолюции.

Европарламент призывал страны-члены ЕС и третьи страны продвигать осведомленность о Голодоморе, а также о других преступлениях, совершенных советским режимом – внести изучение их в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа.

30 ноября Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

14 декабря Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом.

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Наталія Медведєва

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