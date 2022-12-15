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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

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15.12.2022, 13:59
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

Европейский парламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Документ, осуждающий искусственно вызванный голод в Украине, был принят большинством голосов: за проголосовали 507 депутатов, против – 12, воздержались – 17.

"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в документе.

Резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

"Европарламент призывает все страны, особенно Российскую Федерацию, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы по голоду 1932-1933 годов в Украине", – говорится в резолюции.

Европарламент призывал страны-члены ЕС и третьи страны продвигать осведомленность о Голодоморе, а также о других преступлениях, совершенных советским режимом – внести изучение их в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.

  • 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа. 
  • 30 ноября Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа.
  • 14 декабря Сенат Чехии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом.

Читайте также: Байден о Голодоморе: Сегодня украинский народ продолжает сопротивляться нападению России

Наталія Медведєва
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европарламент голодомор
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