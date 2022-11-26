Байден о Голодоморе: Сегодня украинский народ продолжает сопротивляться нападению России

Президент США Джо Байден сделал заявление в честь Дня памяти жертв Голодомора, упомянув войну России против Украины. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

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По его словам, сегодня мир чтит память жертв несправедливости и ужасов, принесенных Украине.

Он заявил, что советский тиран Иосиф Сталин проводил репрессивную политику в Украине, в том числе устроив Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого погибли миллионы украинцев.

"Мы чтим память всех жизней, погибших в этой бессмысленной трагедии, и воздаем должное стойкости украинского народа, который претерпел разруху и тиранию, чтобы в конечном итоге создать свободное и демократическое общество", — заявил Байден.

Американский президент подчеркнул, что США подтверждают приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы чтим храбрый украинский народ, который продолжает мужественно сопротивляться нападению России на его демократию", — резюмировал он.

СПРАВКА. Каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после восстановления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа.

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Дмитро Гриниченко

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