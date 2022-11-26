Байден о Голодоморе: Сегодня украинский народ продолжает сопротивляться нападению России
Президент США Джо Байден сделал заявление в честь Дня памяти жертв Голодомора, упомянув войну России против Украины. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
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По его словам, сегодня мир чтит память жертв несправедливости и ужасов, принесенных Украине.
Он заявил, что советский тиран Иосиф Сталин проводил репрессивную политику в Украине, в том числе устроив Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого погибли миллионы украинцев.
"Мы чтим память всех жизней, погибших в этой бессмысленной трагедии, и воздаем должное стойкости украинского народа, который претерпел разруху и тиранию, чтобы в конечном итоге создать свободное и демократическое общество", — заявил Байден.
Американский президент подчеркнул, что США подтверждают приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Мы чтим храбрый украинский народ, который продолжает мужественно сопротивляться нападению России на его демократию", — резюмировал он.
- Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал россиян преемниками Сталина, которые снова устроили геноцид украинского народа.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом и почтил память жертв Голодомора.
- Все демократические фракции парламента Германии договорились поддержать на следующей неделе резолюцию о признании Голодомора геноцидом.
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