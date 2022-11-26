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Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодомора — фото

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 11:16
Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодомора — фото - Фото
Матеуш Моравецкий в Киеве (Фото: Kancelaria Premiera/Twitter)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом и почтил память жертв Голодомора. Об этом сообщила канцелярия польского премьера.

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Моравецкий возложил символический сверток перед памятником жертв Голодомора возле Михайловского собора. 

Вероятно, премьер Польши также проведет переговоры с руководством Украины.

СПРАВКА. Каждую четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, наиболее трагическим из которых оказался голод 1932-1933 годов, организованный советской властью во время сталинских репрессий. Только после восстановления независимости Украины началось расследование масштабов Голодомора. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время ужасных событий начала 1930-х годов. В Украине Голодомор официальном признан геноцидом украинского народа.

Моравецкий в Киеве (Фото: Kancelaria Premiera/Twitter)

Моравецкий в Киеве (Фото: Kancelaria Premiera/Twitter)

Читайте также: Моравецкий: Если Киев падет, Россия атакует Польшу. Путин показал свою безжалостность

Дмитро Гриниченко
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голодомор Матеуш Моравецкий польша
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