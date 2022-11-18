Премьер Польши: Запад долго игнорировал признаки опасности — это принесло Украине войну

Запад долго игнорировал угрозы, что привело к войне России против Украины. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем подкасте, цитирует его Radio Lublin.

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По его словам, если говорить об инциденте с падением ракеты на территории Польши, то сегодня нет угрозы конвенционального нападения на страну.

Он отметил, что Россия будет использовать ситуацию с ракетой для информационной войны.

Моравецкий заявил, что Польша "абсолютно" не может игнорировать инцидент, "даже если с точки зрения трагедии Украины он незначителен".

"Ведь именно Запад уже слишком много раз и не так давно игнорировал явные признаки опасности. И именно это игнорирование угрозы принесло Украине войну. Мы сделаем все возможное, чтобы эти ошибки больше не повторялись", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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