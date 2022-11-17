Представитель Дуды: В Украине думают, что Польша обвиняет их за ракету — это не так

Многие в Украине думают, что в Польше обвиняют их в инциденте с падением ракеты на территории страны, но это не так. Об этом заявил главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох в интервью каналу TVN 24.

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По его словам, "есть недоразумение" — многие в Украине думают, что страну обвинили с инцидентом в Польше, но она не виновата.

"Никто не отказывает Украине в праве на самооборону", — подчеркнул Кумох.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский не выдвигал никаких обвинений против Польши и не говорил, что поляки "ведут себя плохо".

"Как человек, который чувствует себя обвиненным, сказал: это не я. Я понимаю такое отношение. Он заверил нас, что мы выйдем из этой ситуации", — заявил он.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Ставки под председательством Зеленского заявил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

Дуда заявил, что для участия Украины в расследовании необходимо согласие Польши и США.

Зеленский заявил, что из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории. Зеленский уверен, что на территории Польши упала российская ракета.

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Дмитро Гриниченко

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