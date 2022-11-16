Падение ракеты в Польше. Украина ожидает доказательств причастности украинской ПВО – СНБО
16.11.2022, 14:29
Алексей Данилов (Фото: ОП)
Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Об этом по итогам заседания Ставки под председательством Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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