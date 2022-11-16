Байден сообщил G7 и НАТО, что в Польше упала ракета украинской ПВО – Reuters
16.11.2022, 11:51
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
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Ранее сегодня агентство AP со ссылкой на трех анонимных американских чиновников сообщило, что, по предварительным оценкам, упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками по российской ракете.
После экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
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