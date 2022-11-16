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Байден сообщил G7 и НАТО, что в Польше упала ракета украинской ПВО – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 11:51
Байден сообщил G7 и НАТО, что в Польше упала ракета украинской ПВО – Reuters - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызвала ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

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Ранее сегодня агентство AP со ссылкой на трех анонимных американских чиновников сообщило, что, по предварительным оценкам, упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками по российской ракете.

После экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

Читайте также: Кулеба: Россия продвигает конспирологию об украинской ракете в Польше — это неправда 

Вадим Ребрина
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польша нато пво джо байден
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