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Дуда: Защита Польши усилена, в том числе ПВО. НАТО в режиме боеготовности

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 02:34
Дуда: Защита Польши усилена, в том числе ПВО. НАТО в режиме боеготовности - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши во время массированной атаки РФ по Украине заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности. Об этом сообщает канцелярия польского президента.

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"Защита Польши усилена. Нет никаких признаков того, что такие события будут в дальнейшем", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что все лидеры, с которыми он сегодня общался, заверили в союзнической поддержке и соблюдении всех положений договора НАТО, включая статью 5 о коллективной обороне.

По словам Дуды, посол Польши будет участвовать в Североатлантическом совете и "весьма вероятно", что он потребует активации статьи 4 договора Альянса о союзнических консультациях.

Он также заявил, что Альянс находится в режиме готовности, Польша тоже усилила боеготовность своих войск, в том числе ПВО, а польскую авиацию будут поддерживать самолеты союзников.

По словам Дуды, сейчас у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету – ведутся расследования, но "скорее всего, это была ракета российского производства".

Президент США Джо Байден сказал Дуде, что отправит в Польшу американских экспертов, которые помогут в расследовании инцидента.

"Пожалуйста, все успокойтесь. Польские солдаты на месте. Поддержка союзников есть и обязательства соблюдаются. Мы работаем", – сказал президент Польши.

  • 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Читайте также: Кулеба призывает "насытить" Украину ПВО и дать самолеты F-15 и F-16, чтобы защитить НАТО

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война польша нато ракетный удар анджей дуда
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