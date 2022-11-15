Кулеба о ракетах в Польше: Защита неба Украины – защита неба НАТО. Нужны ПВО и авиация

Сегодняшнее попадание ракет по территории Польши обострило вопрос предоставления Украине максимального количества средств противовоздушной обороны и закрытия неба авиацией – как минимум вдоль границ со странами-членами НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Удары по территории Польши Кулеба назвал "не удивительными", так как РФ интенсивно обстреливает Украину, в том числе западные регионы.

"Мы в таких случаях всегда реагируем хладнокровно, но активно. Уже на связи с польскими коллегами и с другими странами. Не думаю, что сейчас в Европе есть хоть одна столица, где дипломаты и военные отдыхают. Все внимание сейчас сосредоточено на окончательных выводах, к которым придет польская власть. После этого будут определяться конкретные меры, к которым прибегнут наши партнеры", – сказал Кулеба.

Глава МИД в контексте данного инцидента еще раз подчеркнул, что защита украинского неба на сегодняшний день – это и защита неба НАТО.

"Чтобы защитить страны североатлантического пространства, нужно максимально насытить наше государство средствами ПВО, чтобы мы могли перехватывать и сбивать российские ракеты, не допуская их попадания на территорию стран-членов НАТО. Так же остро опять возникает вопрос закрытия украинского неба авиацией, мы об этом говорили с первого дня войны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что это необходимо сделать хотя бы на территории, граничащей со странами-членами Альянса.

Комментируя дальнейшие действия стран-членов НАТО в связи с ракетами в Польше, Кулеба выразил уверенность, что партнеры будут действовать максимально осторожно, но при этом максимально взвешенно.

"Никто из них не может себе позволить продемонстрировать слабость. Слабость будет означать потакание дальнейшим действиям России. Но и на слишком радикальные действия пойти им тоже будет очень сложно", – считает глава МИД.

В Twitter Кулеба написал, что "коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным". Среди ближайших действий он выделил саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, которые заставили бы РФ изменить курс, а также предоставление Украине современных самолетов типа F-15 и F-16 и систем ПВО.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. По неофициальной информации, причиной стало попадание двух российских ракет по территории Польши. Есть сообщения о гибели двух человек.

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Оксана Житнюк

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