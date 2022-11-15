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Зеленский: Удар России по соседям Украины был только вопросом времени

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 22:20
Зеленский: Удар России по соседям Украины был только вопросом времени - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ОП)

Украина много раз предупреждала партнеров о том, что вероятность удара России по их территории становится все больше. Об этом напомнил в видеообращении президент Владимир Зеленский

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"Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше, по территории дружественной нам страны", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Киев постоянно говорил о том, что государство-террорист не ограничится ударами только по территории Украины.

"Польша, государства Балтии... Это был вопрос времени – когда российский террор пойдет дальше", – сказал он.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. По неофициальной информации, причиной для этого стала гибель двух человек из-за ракетного удара.   

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский польша ракетный обстрел
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