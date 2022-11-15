ВСУ сбили 73 из 90+ российских ракет и 10 из 10 "шахедов" – Воздушные силы

Сегодня, 15 ноября во время массированной ракетной атаки РФ по Украине силам противовоздушной обороны удалось сбить 73 из более 90 вражеских ракет. Также уничтожены все запущенные сегодня Россией "шахеды". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что на данный момент подтвержден запуск более 90 российских ракет по территории Украины. Также армия РФ запустила 10 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Все 10 были уничтожены на юге Украины.

"И имеем неплохие результаты ПВО. Из более 90 ракет сбито 73. Это достаточно приличный результат", – сказал Игнат.

Он отметил, что такое количество ракет ни одна ПВО в мире сбить не сможет, к тому же они "летели с разных сторон" и по разным направлениям.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попаданиях – повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. Сейчас продолжаются аварийные отключения. Более 7 млн домов по всей Украине сейчас остаются без электроснабжения.

В местных военных администрациях сообщают, что в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. В Кривом Роге – две ракеты сбила ПВО, три ракеты ударили объект энергетической инфраструктуры, который фактически разрушен, там сейчас масштабный пожар. Одну цель силы ПВО сбили в Сумской области.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также без частично света остались Львов, Ровно и Харьков.

В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.

Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.

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Оксана Житнюк

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