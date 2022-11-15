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Ракетная атака. Есть попадание в два жилых дома в Печерском районе Киева – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 15:42
Ракетная атака. Есть попадание в два жилых дома в Печерском районе Киева – видео - Фото
Скриншот с видео

По предварительной информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской ракетной атаки есть попадание в два жилых дома в Печерском районе.

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"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация будет позже", – написал мэр.

Киевская городская военная администрация сообщает о двух взрывах в столице. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео последствий одного из попаданий.

новость дополняется

Читайте также: Массированная ракетная атака России против Украины – в Киеве и областях работает ПВО

Вадим Ребрина
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киев ракетный удар печерск
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