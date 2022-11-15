Ракетная атака. Есть попадание в два жилых дома в Печерском районе Киева – видео
По предварительной информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской ракетной атаки есть попадание в два жилых дома в Печерском районе.
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"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация будет позже", – написал мэр.
Киевская городская военная администрация сообщает о двух взрывах в столице. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео последствий одного из попаданий.
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