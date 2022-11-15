Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сегодняшнюю ракетную атаку на Украину ответом России на мощную речь президента Владимира Зеленского на саммите G20.

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"Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал Ермак в Twitter.

В своем Telegram-канале он назвал российские власти "трусами, которые только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане".

"Войну они не выиграют, все возобновим", – написал Ермак.

Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. Как минимум один человек погиб. Введены экстренные отключения света.

Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

Вадим Ребрина

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