Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет
15.11.2022, 17:19
Андрей Ермак (Фото: ОП)
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сегодняшнюю ракетную атаку на Украину ответом России на мощную речь президента Владимира Зеленского на саммите G20.
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"Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал Ермак в Twitter.
В своем Telegram-канале он назвал российские власти "трусами, которые только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане".
"Войну они не выиграют, все возобновим", – написал Ермак.
- Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. Как минимум один человек погиб. Введены экстренные отключения света.
- Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.
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