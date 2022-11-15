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Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 17:19
Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сегодняшнюю ракетную атаку на Украину ответом России на мощную речь президента Владимира Зеленского на саммите G20.

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"Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал Ермак в Twitter.

В своем Telegram-канале он назвал российские власти "трусами, которые только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане".

"Войну они не выиграют, все возобновим", – написал Ермак.

  • Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. Как минимум один человек погиб. Введены экстренные отключения света.
  • Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ракетный удар андрей ермак
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