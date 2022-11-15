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Ракетная атака: Житомир обесточен, во Львове, Ровно и Харькове отключения

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 16:48
Ракетная атака: Житомир обесточен, во Львове, Ровно и Харькове отключения - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

В результате ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры во многих регионах Украины. Полностью обесточен Житомир, также без частично света остались Львов, Ровно и Харьков. 

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О двух попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры Житомира сообщил мэр города Сергей Сухомлин. В городе пока полностью отсутствует энергоснабжение. 

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что часть города обесточена. 

Попадания в Харькове и Чугуевском районе области вызвали перебои с поставкой электроэнергии, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Света нет в ряде населенных пунктов области. В самом Харькове остановлен электротранспорт и не работает метро.

В Ровно ракета попала в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Третяк, в отдельных районах города нет электричества.

Глава Винницкой ОДА Сергей Борзов сообщил, что по области были попадания в объекты критической инфраструктуры.

Еще один объект критической инфраструктуры был поражен в Кременчугском районе Полтавской области, пишет глава ОВА Дмитрий Лунин. По всей области проводятся аварийные отключения электроэнергии.

Новость дополняется

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Сергій Бережний
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ракетные удары отключение электроэнергии
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