Ракетная атака: Житомир обесточен, во Львове, Ровно и Харькове отключения
В результате ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры во многих регионах Украины. Полностью обесточен Житомир, также без частично света остались Львов, Ровно и Харьков.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
О двух попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры Житомира сообщил мэр города Сергей Сухомлин. В городе пока полностью отсутствует энергоснабжение.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что часть города обесточена.
Попадания в Харькове и Чугуевском районе области вызвали перебои с поставкой электроэнергии, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Света нет в ряде населенных пунктов области. В самом Харькове остановлен электротранспорт и не работает метро.
В Ровно ракета попала в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Третяк, в отдельных районах города нет электричества.
Глава Винницкой ОДА Сергей Борзов сообщил, что по области были попадания в объекты критической инфраструктуры.
Еще один объект критической инфраструктуры был поражен в Кременчугском районе Полтавской области, пишет глава ОВА Дмитрий Лунин. По всей области проводятся аварийные отключения электроэнергии.
Новость дополняется
- В Киеве были попадания по жилым домам, сообщил мэр города Виталий Кличко.
- ДТЭК по распоряжению Укрэнерго начинает экстренные отключения света в Киеве и области.
Читайте также: Массированная ракетная атака России против Украины — в Киеве и областях работает ПВО
Комментарии