Ракетный удар. В Киеве и области начинаются экстренные отключения света
15.11.2022, 16:49
Фото: depositphotos.com
Из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению Укрэнерго ДТЭК начинает экстренные отключения света в Киеве и области. Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
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"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим и дальше потреблять электроэнергию умеренно!" – говорится в сообщении.
- По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской ракетной атаки есть попадания в три жилых дома в Печерском районе столицы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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