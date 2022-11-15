Ракетный удар. В Киеве и области начинаются экстренные отключения света

Из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению Укрэнерго ДТЭК начинает экстренные отключения света в Киеве и области. Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

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"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим и дальше потреблять электроэнергию умеренно!" – говорится в сообщении.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской ракетной атаки есть попадания в три жилых дома в Печерском районе столицы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Вадим Ребрина

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