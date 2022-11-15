"Минска-3 не будет". Зеленский на саммите G20 назвал условия для прекращения войны – видео

Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G-20 президент Владимир Зеленский, передает The Guardian.

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Он отметил, что сейчас – самое время покончить с разрушительной войной России, но Минска-3 не будет. Украине не надо предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, заявил Зеленский.

"Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы... Я убежден, что сейчас настало время, когда война России должна и может быть остановлена", – сказал президент.

Для прекращения войны Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести войска с украинской территории и выплатить компенсацию за ущерб, заявил Зеленский.

Он также призвал провести международную конференцию, чтобы "скрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение российской агрессии.

"Когда все антивоенные меры будут реализованы, сторонами должен быть подписан документ, подтверждающий окончание войны", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил страны G19 (исключая риторически Россию), что они дали понять: ядерному шантажу нет оправданий.

В зале во время выступления Зеленского не было российского диктатора Владимира Путина, но присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.

За последние недели в западных медиа появились публикации о возможности переговоров Украины и РФ.

США и ЕС заверяют, что не давят на Украину и не подталкивают к дипломатии.

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Марко Сировой

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