UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Минска-3 не будет". Зеленский на саммите G20 назвал условия для прекращения войны – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 07:14
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)

Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G-20 президент Владимир Зеленский, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что сейчас – самое время покончить с разрушительной войной России, но Минска-3 не будет. Украине не надо предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, заявил Зеленский.

"Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы... Я убежден, что сейчас настало время, когда война России должна и может быть остановлена", – сказал президент.

Для прекращения войны Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести войска с украинской территории и выплатить компенсацию за ущерб, заявил Зеленский.

Он также призвал провести международную конференцию, чтобы "скрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности" и предотвратить повторение российской агрессии.

"Когда все антивоенные меры будут реализованы, сторонами должен быть подписан документ, подтверждающий окончание войны", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил страны G19 (исключая риторически Россию), что они дали понять: ядерному шантажу нет оправданий.

В зале во время выступления Зеленского не было российского диктатора Владимира Путина, но присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.

  • За последние недели в западных медиа появились публикации о возможности переговоров Украины и РФ.
  • США и ЕС заверяют, что не давят на Украину и не подталкивают к дипломатии.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием" 

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война переговоры G20 саммит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 