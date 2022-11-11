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Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 10:56
Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)

Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

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По его словам, уход России на левый берег Херсонской области станет "важным военным событием" для Украины. 

"Если это произойдет, то это будет означать, что в битве под Киевом, в битве при Херсоне, в битве под Харьковом украинцы одержат победу над вторгшимся мародерским войском, которое вело незаконную войну в их стране", — сказал Салливан.

Одновременно он отметил, что деоккупация Херсона не будет концом войны, поскольку Россия продолжает оккупировать часть территорий Украины, а поэтому США продолжат поддержку. 

"В конечном счете Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа заключается в том, чтобы поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы когда и если есть возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", — заявил он.

Советник Байдена подчеркнул, что Украина сосредоточена на защите критической инфраструктуры и возвращении территорий, а США не давят на Украину, проводя консультации. 

Читайте также: У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS

Дмитро Гриниченко
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Украина США война Херсон переговоры с россией Джейк Салливан
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