Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан
Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
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По его словам, уход России на левый берег Херсонской области станет "важным военным событием" для Украины.
"Если это произойдет, то это будет означать, что в битве под Киевом, в битве при Херсоне, в битве под Харьковом украинцы одержат победу над вторгшимся мародерским войском, которое вело незаконную войну в их стране", — сказал Салливан.
Одновременно он отметил, что деоккупация Херсона не будет концом войны, поскольку Россия продолжает оккупировать часть территорий Украины, а поэтому США продолжат поддержку.
"В конечном счете Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа заключается в том, чтобы поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы когда и если есть возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", — заявил он.
Советник Байдена подчеркнул, что Украина сосредоточена на защите критической инфраструктуры и возвращении территорий, а США не давят на Украину, проводя консультации.
- Президент США заявил, что война будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины.
- Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской власти сообщила, что главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров. Однако Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще слишком рано для переговорного процесса.
- США не делают все, что хочет Украина. Но дают ей "рациональную возможность защитить себя", заявлял американский лидер.
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