Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Освобождение Херсона не станет концом войны России против Украины, а Вашингтон не давит на Киев по вопросу переговоров с РФ. Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

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По его словам, уход России на левый берег Херсонской области станет "важным военным событием" для Украины.

"Если это произойдет, то это будет означать, что в битве под Киевом, в битве при Херсоне, в битве под Харьковом украинцы одержат победу над вторгшимся мародерским войском, которое вело незаконную войну в их стране", — сказал Салливан.

Одновременно он отметил, что деоккупация Херсона не будет концом войны, поскольку Россия продолжает оккупировать часть территорий Украины, а поэтому США продолжат поддержку.

"В конечном счете Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа заключается в том, чтобы поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы когда и если есть возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", — заявил он.

Советник Байдена подчеркнул, что Украина сосредоточена на защите критической инфраструктуры и возвращении территорий, а США не давят на Украину, проводя консультации.

Президент США заявил, что война будет продолжаться, пока диктатор Владимир Путин не выведет войска из Украины.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американской власти сообщила, что главный генерал США Марк Милли считает, что в ближайшее время Украине и России стоит сесть за стол переговоров. Однако Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан считают, что еще слишком рано для переговорного процесса.

США не делают все, что хочет Украина. Но дают ей "рациональную возможность защитить себя", заявлял американский лидер.

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Дмитро Гриниченко

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