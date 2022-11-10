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Байден: Есть много вещей, которые Украина хочет, но мы не сделали

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 08:17
Байден: Есть много вещей, которые Украина хочет, но мы не сделали - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США не делают все, что хочет Украина. Но дают ей "рациональную возможность защитить себя", заявил на брифинге президент США Джо Байден.

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США не дают Украине карт-бланш, отметил он. "Есть много вещей, которые Украина хочет, но мы не сделали", – признал американский президент.

По словам Байдена, его спрашивали, предоставят ли США американские самолеты, чтобы гарантировать безопасность неба над Украиной.

"Я ответил: "Нет, мы не собираемся этого делать. Мы не собираемся ввязываться в третью мировую войну, вступать в прямой бой с российскими самолетами"", – сказал президент США.

Байден также отметил, что США не дали Украине ни одной дальнобойной ракеты для HIMARS. "Мы не дали им ни одной из тех, что летят на 600 миль (около 950 км. – Ред.), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию," – объяснил он.

Однако США предоставят Украине все "для рациональной возможности защитить себя", заверил президент США.

"Мы хотим убедиться, что они способны защитить себя и противостоять самой ужасной агрессии со времен Второй мировой войны, которую начал (российский диктатор. – Ред.) Путин на территории Украины. И на карту поставлено очень многое", – сказал он.

Байден "будет удивлен", если после выборов в Конгресс среди республиканцев будет большинство, которое скажет, что не собирается финансировать "законные оборонительные нужды Украины".

  • Байден на брифинге заявил, что ожидает двухпартийной поддержки Украины.
  • Байден сказал, что заявление РФ об уходе с правого берега Днепра указывает на проблемы России. Он ожидает, что стороны будут зализывать раны и думать, готовы ли к компромиссу. Но США не будут указывать, что делать.  

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Марко Сировой
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