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Байден назвал выборы "хорошим днем демократии", сказал – готов работать с республиканцами

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 00:22
Байден назвал выборы
Джо Байден (Скриншот видео)

Президент США Джо Байден назвал промежуточные выборы в Соединенных Штатах "хорошим днем для демократии" и заявил о готовности работать с республиканцами. Об этом Байден сказал, выступая в Белом доме.

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Несмотря на то, что в некоторых штатах выборы еще не завершены, Байден заявил, что демократы получили более сильные результаты, чем ожидалось.

"Я думаю, это был хороший день для демократии. И я думаю, что это был хороший день для Америки", – сказал президент США.

Байден отметил, что "любая потеря места болезненна", сказав, что некоторые демократы не выиграли выборы, но в целом он считает, что демократы хорошо прошли выборы.

"Мы потеряли меньше мест в Палате представителей, чем на первых промежуточных выборах любого президента-демократа за последние 40 лет", – сказал он.

Байден дал понять, что готов работать с республиканцами, если они победят в Палате представителей, но есть вопросы, по которым он не пойдет на компромисс.

"Я готов работать со своими коллегами-республиканцами, – сказал Байден. – Я думаю, американский народ ясно дал понять, что он ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной".

Байден подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества по всем направлениям для поставок помощи Украине.

"В области внешней политики я надеюсь, что мы продолжим двухпартийный подход к противостоянию агрессии России в Украине", – сказал Байден.

Он заявил, что не будет поддерживать предложения республиканцев, которые усугубят инфляцию, а также не откажется от исторических обязательств, которые США взяли на себя, чтобы справиться с климатическим кризисом.

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Наталія Медведєва
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