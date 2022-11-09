Трамп назвал выборы "в определенной степени разочаровывающими". СМИ пишут, "он в ярости"

45-й президент США Дональд Трамп назвал промежуточные выборы в США "в определенной степени разочаровывающими", но для себя – "большой победой". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Тем временем западные СМИ пишут, что "он в ярости" из-за проигрыша в Пенсильвании.

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"Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа – 219 побед и 16 поражений в общем – кто когда-либо добивался большего?" – написал Трамп.

CNN со ссылкой на советника Трампа сообщает, что тот "в ярости" и "кричит на всех". Самая поразительная потеря, по его словам, для Трампа произошла в Пенсильвании, где республиканец Мехмет Оз проиграл демократу Джону Феттерману.

По предварительным подсчетам, Демократическая партия теряет большинство в Палате представителей — республиканцы уже получили 203 места против 187 у демократов (для большинства необходимо 218 мест).

В Сенате партии почти сравнялись — демократы получили 48 мест против 49 у республиканцев (для большинства необходимо 51 место).

Контроль над Сенатом сейчас зависит от штатов Невада, Аризона и Джорджия. Для наименьшего большинства демократам или республиканцам нужно выиграть два из них.

В Джорджии после подсчетов 99% голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, потому, вероятно, распределение мест в верхней палате Конгресса определит второй тур голосования в декабре.

Байден прогнозировал "два ужасных года" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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Оксана Житнюк

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