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Байден прогнозирует "два ужасных года" в случае победы республиканцев

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 21:18
Байден прогнозирует
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден прогнозирует "два ужасных года" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Штатов. Об этом сообщает CNN.

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Журналисты пишут, что Байден "дал откровенно мрачную оценку" во время сбора средств в прошлую пятницу в Чикаго.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для [подписания] вето", – сказал он.

8 ноября в Штатах – основной день голосования на промежуточных выборах, которые проводятся в середине срока полномочий президента. Изберут законодателей в Конгресс США – 35 из 100 сенаторов, и в полном составе – Палату представителей, а также губернаторов.

Сегодня решается, кто возьмет под контроль Конгресс и все ключевые решения этого законодательного органа США, что повлияет на способность Байдена принимать нужные его администрации законы и решения.

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Оксана Житнюк
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