Президент США Джо Байден прогнозирует "два ужасных года" в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Штатов. Об этом сообщает CNN.

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Журналисты пишут, что Байден "дал откровенно мрачную оценку" во время сбора средств в прошлую пятницу в Чикаго.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для [подписания] вето", – сказал он.

8 ноября в Штатах – основной день голосования на промежуточных выборах, которые проводятся в середине срока полномочий президента. Изберут законодателей в Конгресс США – 35 из 100 сенаторов, и в полном составе – Палату представителей, а также губернаторов.

Сегодня решается, кто возьмет под контроль Конгресс и все ключевые решения этого законодательного органа США, что повлияет на способность Байдена принимать нужные его администрации законы и решения.

7 ноября лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти перед выборами заявил о поддержке Украины, хотя ранее говорил, что республиканцы могут сократить помощь Украине в следующем году, если получат контроль над Палатой.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, наоборот, призвал увеличить поставки оружия.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев заверил, что США продолжат поддерживать Украину и после выборов в Конгресс.

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Оксана Житнюк

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