Кто получит Конгресс США и ограничится ли власть Байдена. В США – кульминация выборов

8 ноября в Соединенных Штатах – основной день голосования на промежуточных выборах, которые проводятся в середине срока полномочий президента. Изберут законодателей в Конгресс США – 35 из 100 сенаторов, и в полном составе – Палату представителей, а также губернаторов.

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Сегодня решается, кто возьмет под контроль Конгресс и все ключевые решения этого законодательного органа США, что повлияет на способность президента Джо Байдена принимать нужные его администрации законы и решения.

Первым открылись избирательные участки в Вермонте (в полдень по Киеву), а завершатся выборы 9 ноября в 08:00 утра по киевскому времени, когда закроются участки на Аляске.

Демократическая партия, которая имеет большинство в Палате представителей, может его потерять – на это указывает часть соцопросов. Республиканская партия, по тем же прогнозам, сохранит и укрепит нынешнее шаткое большинство в Сенате (50 против 48).

Часть кандидатов-республиканцев разделяют конспирологию прошлого президента Дональда Трампа о том, что "демократы украли у нас победу", когда в 2020-м президентом стал Байден. Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024-м, Байден также неоднократно намекал, что будет переизбираться.

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Также сегодня в 46 штатах переизберут местные советы, а в 39 штатах и заморских территориях США – губернаторов.

Поскольку в стране разрешено "досрочное" удаленное голосование "по почте", то ко дню кульминации выборов свой выбор обычно делает множество американцев. На это раз таких более 43,5 млн.

Окончательные результаты выборов станут известны не сразу – это вопрос нескольких дней или даже недель, если все будут решать сотни и даже десятки голосов.

Один из основных вопросов – что будет с финансовой и военной поддержкой Украины, если к власти в Конгрессе придут республиканцы. Белый дом и Госдеп, равно как и часть республиканцев, утверждают, что она не изменится.

В 2014 году на промежуточных выборах была крайне низкая явка – 42% избирателей. В 2018-м она повысилась до 53,4%.

Євген Пилипенко

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