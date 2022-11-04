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Зеленский о выборах в США: Не вижу риска по поддержке Украины американским народом

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 11:09
Зеленский о выборах в США: Не вижу риска по поддержке Украины американским народом - Фото
Володимир Зеленський (фото — пресслужба Офісу президента)

Кто бы ни пришел к власти в США после выборов в Конгресс, им придется учитывать мнение американского общества о поддержке Украины. Об этом заявил в интервью El Pais президент Владимир Зеленский.

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"Я не вижу никакого риска, когда речь идет о поддержке Украины со стороны американского общества. Мы будем уважать их выбор, но я думаю, что они также будут уважать выбор своего собственного народа в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", – сказал Зеленский.

Президент признал, что политические изменения в США могут "замедлить" процесс принятия двусторонних решений.

Однако он напомнил, что охлаждение ожидалось и после прихода к власти в Италии Джорджи Мелони, или после смены премьеров Британии. Но этого не произошло, отметил Зеленский.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский конгресс сша выборы военная помощь
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