Зеленский о выборах в США: Не вижу риска по поддержке Украины американским народом

Кто бы ни пришел к власти в США после выборов в Конгресс, им придется учитывать мнение американского общества о поддержке Украины. Об этом заявил в интервью El Pais президент Владимир Зеленский.

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"Я не вижу никакого риска, когда речь идет о поддержке Украины со стороны американского общества. Мы будем уважать их выбор, но я думаю, что они также будут уважать выбор своего собственного народа в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право", – сказал Зеленский.

Президент признал, что политические изменения в США могут "замедлить" процесс принятия двусторонних решений.

Однако он напомнил, что охлаждение ожидалось и после прихода к власти в Италии Джорджи Мелони, или после смены премьеров Британии. Но этого не произошло, отметил Зеленский.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату, а люди "будут сидеть в условиях рецессии".

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, наоборот, призвал увеличить поставки оружия Украине.

Президент США Джо Байден ответил, что Вашингтон помогает не только ради Украины – нельзя дать российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха брутальной силой.

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Марко Сировой

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