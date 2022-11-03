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Байден обратился к нации – "американская демократия и будущее нашей страны под угрозой"

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 10:12
Байден обратился к нации –
Джо Байден (Фото: EPA)

Американский лидер Джо Байден заявил, что демократия и будущее США – "в опасности" из-за того, что во власть идут сторонники конспирологических теорий об "украденной победе" на президентских выборах 2020 года, – и многое зависит от промежуточных выборов на следующей неделе.

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По его словам, "мы больше не можем воспринимать демократию как должное".

Как следует из речи Байдена, причина – в том, что прошлый президент США Дональд Трамп так и не согласился с результатами проигранных им выборов 2020 года, и теперь преданное ему крыло Республиканской партии (MAGA-республиканцы, от слогана Трампа "make America great again". — Прим. ред.), "пытается добиться успеха там, где они потерпели неудачу в 2020 году в попытке подавить права избирателей и подорвать саму избирательную систему".

Заявления Трампа об "украденной победе", сказал Байден, "спровоцировали опасное нарастание политического насилия и запугивания избирателей за последние два года".

При этом он указал на инцидент недельной давности, когда на мужа спикера Палаты представителей демократки Нэнси Пелоси напал с молотком злоумышленник в их доме в Калифорнии. Подозреваемый в соцсетях погряз в заговорах "правых", в том числе о "фальсификации выборов".

"Это запугивание, это насилие против демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, просто выполняющих свою работу, является следствием лжи, рассказанной ради власти и прибыли; лжи о заговоре и злом умысле; лжи, повторяемой снова и снова, чтобы породить цикл гнева, ненависти, язвительности и даже насилия. Мы должны противостоять этой лжи правдой, от этого зависит само будущее нашей нации. Американская демократия под угрозой, потому что побежденный бывший президент… отказывается принять волю народа. <...> Как вы можете говорить, что вам небезразлична демократия, если вы отрицаете существование победы? Единственные способы победить – это или выиграть [честно], или обмануть другого парня", – сказал Байден.

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Он также подчеркнул, что "вызывает тревогу рост числа людей в этой стране, потворствующих политическому насилию или просто хранящих молчание". "Молчание — это соучастие", – добавил он.

Как выразился президент США, "ультра-MAGA-республиканцы" составляют меньшинство, но при этом являются "движущей силой" партии.

"Я считаю, что голоса, оправдывающие или призывающие к насилию и запугиванию, составляют явное меньшинство в Америке. Но они громкие и решительные", – отметил он.

Байден встревожен тем, что на должности буквально всей вертикали власти в США идут избираться кандидаты, которые, как и Трамп, отрицают легитимность выборов-2020. Если такие кандидаты пройдут во власть, предостерег Байден, это "путь к хаосу в Америке. Это беспрецедентно. Это незаконно. И это не по-американски".

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Он призвал избирателей "долго и тщательно подумать о том моменте, в котором мы находимся", отметив, что не каждый год американцам приходится задумываться, "сохранит ли отданный голос демократию или поставит ее под угрозу".

"Мы – как раз в таком году", – резюмировал президент США.

По его словам, "такого не было со времен Гражданской войны".

"Звучит как преувеличение, но с тех пор такого не было, как сейчас", — повторил он.

В США многие голосуют "досрочно" – до дня выборов "вживую", на участках. На начало 3 ноября более 27 млн американцев уже проголосовали на первых выборах после бунта сторонников Трампа 6 января 2021 года, когда пять человек погибли и более 140 полицейских получили ранения.

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Євген Пилипенко
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