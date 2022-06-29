"Я — чертов президент. Отвезите меня". Трамп хотел лично штурмовать Капитолий в 2021 году

Экс-президент США Дональд Трамп хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками 6 января 2021 года. Об этом сообщила бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Специального комитета Палаты представителей, цитирует ее газета Голос Америки.

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По ее словам, Трамп хотел отправиться в Капитолий вместе со своими сторонниками после речи, в которой призвал бороться за себя. Она отметила, что у него была "очень сердитая реакция", когда агенты Секретной службы сообщили, что везут его обратно в Белый дом.

Трамп якобы сказал агенту Секретной службы: "Я — чертов президент. Немедленно отвезите меня в Капитолий".

После отказа агента Трамп пытался схватить руль президентского автомобиля, однако охранник Роберт Энгель схватил его за руку и сказал "Сэр, вам нужно убрать руку с руля. Мы возвращаемся в западное крыло. Мы не пойдем в Капитолий".

В ответ на это Трамп, по словам Хатчинсон, "сделал выпад к ключице Энгеля".

Сам Трамп отверг заявления Хатчинсон, назвав ее показания "фейковой историей и идиотской фальсификацией".

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.

10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.

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Дмитрий Гриниченко

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