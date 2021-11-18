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Штурм Капитолия. "Шаман" QAnon получил более трех лет тюрьмы, хоть и раскаялся

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 08:02
Штурм Капитолия.
Джейкоб Ченсли, "Шаман" QAnon, штурм Капитолия (фото - ЕРА)

Сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия, который 6 января 2021 года совершили сторонники на тот момент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

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Ченсли запомнился своим образом во время событий в Капитолии. Он был в меховой шапке с рогами и копьем, за что и получил прозвище "Шаман".

Прокуроры просили приговорить Ченсли к 51 месяцу тюрьмы, однако суд дал 41 месяц заключения. Сторона обвинения называла "Шамана" одной из ключевых фигур нападения и отмечала, что он оставил записку с угрозами на тот момент вице-президенту США Майклу Пенсу. В записке были слова: "Это всего лишь вопрос времени. Правосудие грядет!".

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Сам Ченсли признал обвинения по одному из пунктов, раскаялся и просил снисходительности суда. Он называл себя "хорошим человеком, который нарушил закон", и заверял, что не является жестоким преступником или террористом.

"Я надеюсь, вы видите мое сердце. Я ошибся, войдя в Капитолий. У меня нет оправдания – нет никакого оправдания. Оглядываясь назад, я бы сделал все по-другому 6 января… Я бы всем сердцем и душой попытался остановить людей", – сказал он в суде.

Адвокат Шамана назвал "отвратительной" роль своего клиента в нападении на демократию и просил суд учитывать всю историю, в частности психические проблемы Ченсли.

Однако судья заявил, что действия Шамана были "ужасными", поэтому он не может сделать приговор мягче.  

  • 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Одним из ярких участников штурма стал рогатый "шаман" QAnon.
  • 10 января "шамана" и других участников захвата Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

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Марк Сировой
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