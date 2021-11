В США сотни сторонников QAnon два дня ждали на улице явления покойных отца и сына Кеннеди

Сотни последователей конспирологического движения QAnon со всех Соединенных Штатов собрались в Далласе в понедельник вечером в ожидании появления покойных Джона Ф. Кеннеди и Джона Ф. Кеннеди-младшего, которые якобы должны были вернуть к власти экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Beast.

В Далласе собрались члены отколовшейся от основного движения фракции, так как некоторые лидеры Qanon выступили против этой инициативы как дискредитирующей конспирологов. Собравшиеся верят, что JFK-младший инсценировал свою гибель в авиакатастрофе 1999 года и вернется, чтобы баллотироваться в качестве вице-президента Трампа.

Когда Кеннеди не явились, толпа не стала расходиться. Вместо этого активисты движения озвучили новый прогноз о том, что ряд мертвых американских знаменитостей предстанут перед зрителями концерта Rolling Stones, который прошел в Далласе во вторник. Но этого также не случилось.

Вместе с тем, USA Today сообщает, что некоторые активисты утверждали, будто видели покончившего с собой в 2014 году актера Робина Уильямса и умершего от сердечного приступа в 2005 году стендап-комика Ричарда Прайора.

"Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть Коби Брайанта!" – сказала одна из участниц акции репортерам.

К этому времени сторонники Qanon уже разошлись.

Today in Dallas at the site of JFK's assassination-QAnon supporters gathered at Dealey Plaza because they believe JFK Jr. will magically return to run on a 2024 unity ticket with Trump, and that both would appear to announce it in this location today. WOW. pic.twitter.com/AdznnfrVGw