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Захват Капитолия в США. "Шамана" с рогами и других участников штурма арестовали

10.01.2021, 11:26
Захват Капитолия в США.
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

Джейкоба Чэнсли, который называет себя "шаманом" QAnon и является одним из участников захвата Капитолия США, арестовали, а также предъявили обвинения в насильственном проникновении и хулиганстве. Об этом сообщает BBC

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В прокуратуре округа Колумбия заявили, что Чэнсли "был опознан как мужчина, замеченный в СМИ, вошедший в здание Капитолия с рогами, головном уборе из медвежьей шкуры, красной и бело-синей краской на лице, без рубашки и коричневых штанах": "Этот человек нес копье с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия".

Также был задержан 36-летний Адам Джонсон, которого сфотографировали с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси: ему предъявили обвинения в хищении госимущества и насильственном проникновении. 

Обвиняют и депутата из Западной Вирджинии Деррика Эванса, который входил внутрь Капитолия. Также более десятка человек обвиняются в преступлениях, связанных с нападением на Капитолий. 

Справка. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

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Владислав Сердюк
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