Захват Капитолия в США. "Шамана" с рогами и других участников штурма арестовали
Джейкоба Чэнсли, который называет себя "шаманом" QAnon и является одним из участников захвата Капитолия США, арестовали, а также предъявили обвинения в насильственном проникновении и хулиганстве. Об этом сообщает BBC.
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В прокуратуре округа Колумбия заявили, что Чэнсли "был опознан как мужчина, замеченный в СМИ, вошедший в здание Капитолия с рогами, головном уборе из медвежьей шкуры, красной и бело-синей краской на лице, без рубашки и коричневых штанах": "Этот человек нес копье с американским флагом, привязанным чуть ниже лезвия".
Также был задержан 36-летний Адам Джонсон, которого сфотографировали с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси: ему предъявили обвинения в хищении госимущества и насильственном проникновении.
Обвиняют и депутата из Западной Вирджинии Деррика Эванса, который входил внутрь Капитолия. Также более десятка человек обвиняются в преступлениях, связанных с нападением на Капитолий.
- 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.
- Как минимум, одному из задержанных во время штурма Капитолия в Вашингтоне понадобился переводчик на русский язык.
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