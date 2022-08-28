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"Старые империи возвращаются". Боррель заявил о кризисе демократии: не только из-за России

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 14:46
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о глобальном кризисе демократии и о попытке старых империй восстановить влияние. Об этом Боррель рассказал в интервью австрийскому изданию Krone.

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По словам Борреля в минувшие годы Европа постоянно подвергается кризисам, последние из которых – пандемия COVID-19 и энергетический.

"Это самый большой кризис, который когда-либо был в Европе. Сначала долговой кризис, потом пандемия, теперь энергетика. Единственное решение: единство", – сказал глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что в мире наблюдается подъем авторитарных режимов.

"Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются. Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что решить эту проблемы можно только через объединение демократических сил.

"Здесь решение может прийти только через единство. Каждый не выживает сам по себе", – уверен дипломат.

Боррель ответил на вопрос о потерях, которые несет Европа из-за введенных против России санкций.

"Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. Россия в беде. И, конечно, мы сталкиваемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу. Потому что война в Украине – это не только война украинцев, а война за нашу свободу", – заявил глава дипломатии ЕС.

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Наталия Медведева
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демократия Жозеп Боррель
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