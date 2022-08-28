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Боррель: 27 армий стран Евросоюза не будут заменены объединенными европейскими силами

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 13:16
Боррель: 27 армий стран Евросоюза не будут заменены объединенными европейскими силами - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель уверен, что на данный момент нет необходимости объединять армии 27 стран-членов Евросоюза в одну объединенную военную структуру.  

"Ни одна из 27 армий не будет заменена объединенными европейскими силами. Нам просто нужно скоординировать свои действия и лучше инвестировать в оборону", -  сказал Боррель в интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung. 

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Глава европейской дипломатии напомнил, что страны ЕС тратят на оборону столько же, сколько Китай, и в четыре раза больше, чем Россия. Однако, в результате долгового кризиса европейские страны вступили в фазу разоружения.  

"В результате мы не можем справиться с текущими вызовами. Эффективность — ключевое слово. В противном случае это просто пустая трата денег", – сказал Боррель. 

Отвечая на вопрос, считает ли он Евросоюз мировой сверхдержавой, Боррель ответил: "С экономической и моральной точки зрения да. Военной, нет. Мир стал опасным местом. Члены ЕС должны понять, что в случае необходимости мы должны защищать себя и что для этого нам нужны инструменты". 

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Роман Брыль
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евросоюз разоружение европейская армия Жозеп Боррель
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