Санкции не разрушат Россию, но о статусе сверхдержавы она может забыть – Боррель

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предостерег от напрасных надежд на то, что Россия рухнет под давлением западных санкций. Но стоимость разрыва с Западом будет для России очень высокой, заявил Боррель в статье, опубликованной на сайте Мадридского университета Комплутенсе.

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"Рассчитывать на тотальный коллапс под действием санкций – даже если они не только необходимы, но и действенны – обманчиво. Правда заключается в том, что пока у России есть значительные природные ресурсы, особенно нефть, ее режим будет находить средства для выживания", — считает Боррель.

Экономические санкции обязательно приведут к ухудшению уровня жизни в России и не дадут ее экономике процветать, но более значительными будут геополитические изменения. Россия будет вынуждена дрейфовать в сторону Китая и полагаться на сотрудничество с ним, прогнозирует Боррель.

"Для государства, которое 30 лет пытается вернуть себе статус сверхдержавы, цена разрыва России с Западом будет очень высокой. Российскому режиму придется вместо процветания выбрать политическую выживаемость под китайским крылом. В Китае поняли, что интеграция в мировую экономику является предпосылкой для расцвета, тогда как Путин делает обратный выбор", — подчеркнул дипломат.

Боррель убежден, что Китай не будет класть свои интересы на алтарь дружбы с Владимиром Путиным.

"Китай стремится к политическому, экономическому и технологическому могуществу. Он не будет рисковать своей целью ради помощи России. По сути, единственной перспективной сферой китайско-российского сотрудничества является энергетика", — считает Боррель.

"Что касается Европы, то мы по-прежнему остаемся открытыми к диалогу с Россией при условии, что она откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины", – говорится в статье главного европейского дипломата.

В конце июля у Financial Times вышла статья о том, что инвестиции Китая по глобальной программе "Один пояс – один путь" в Россию впервые упали до нуля. Это может сигнализировать о нежелании Пекина подвергать себя санкциям из-за войны в Украине.

Андрей Водяный

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