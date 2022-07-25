Инвестиции Китая в Россию по глобальной программе развития сократились до нуля – FT

Инвестиции Китая по глобальной программе "Один пояс – один путь" (Belt and Road Initiative, BRI) в Россию впервые упали до нуля, что сигнализирует о нежелании Пекина подвергать себя санкциям из-за войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В первой половине 2022 года Пекин не заключал новых сделок с российскими организациями в рамках программы BRI. Об этом свидетельствует отчет Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае, с которым ознакомились в FT.

По мнению директора центра Кристофа Вана, удержать Китай от инвестиций в Россию могла угроза санкций со стороны Запада. Замедляя свои инвестиции в Россию, Китай углублял свое взаимодействие с Ближним Востоком.

Ван сказал, что этот спад может оказаться временным и что между Россией и Китаем сохраняется сильное взаимодействие. Он добавил, что, несмотря на войну, закупки Китаем российских энергоносителей увеличились.

Россия была одним из основных бенефициаров китайских инвестиций в развитие через BRI – фирменную внешнюю политику главы КНР Си Цзиньпина, задуманную как крупнейшую в мире программу развития.

Согласно отчету, с момента создания в 2013 году совокупное участие Китая в BRI составляет $932 млрд, включая $561 млрд в виде строительных контрактов и $371 млрд в виде инвестиций.

Проекты BRI охватывают разные сектора – от портов до железных дорог, центров обработки данных и шахт.

Отсутствие участия России в 2022 году знаменует собой первый шестимесячный период без договорок между Китаем и РФ. По словам исследователей, в 2021 году Россия и Китай подписали соглашения на сумму около $2 млрд.

Данные Университета Фудань показали, что одним из крупнейших бенефициаров BRI теперь стала Саудовская Аравия. Пекин заключил новые сделки в СА на сумму $5,5 млрд в первой половине года.

Читайте также: Микросхемы, платы и оксид алюминия. Китай продает РФ необходимые товары для войны — WSJ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.