UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инвестиции Китая в Россию по глобальной программе развития сократились до нуля – FT

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 04:41
Инвестиции Китая в Россию по глобальной программе развития сократились до нуля – FT - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Инвестиции Китая по глобальной программе "Один пояс – один путь" (Belt and Road Initiative, BRI) в Россию впервые упали до нуля, что сигнализирует о нежелании Пекина подвергать себя санкциям из-за войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В первой половине 2022 года Пекин не заключал новых сделок с российскими организациями в рамках программы BRI. Об этом свидетельствует отчет Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае, с которым ознакомились в FT.

По мнению директора центра Кристофа Вана, удержать Китай от инвестиций в Россию могла угроза санкций со стороны Запада. Замедляя свои инвестиции в Россию, Китай углублял свое взаимодействие с Ближним Востоком.

Ван сказал, что этот спад может оказаться временным и что между Россией и Китаем сохраняется сильное взаимодействие. Он добавил, что, несмотря на войну, закупки Китаем российских энергоносителей увеличились.

Россия была одним из основных бенефициаров китайских инвестиций в развитие через BRI – фирменную внешнюю политику главы КНР Си Цзиньпина, задуманную как крупнейшую в мире программу развития.

Согласно отчету, с момента создания в 2013 году совокупное участие Китая в BRI составляет $932 млрд, включая $561 млрд в виде строительных контрактов и $371 млрд в виде инвестиций.

Проекты BRI охватывают разные сектора – от портов до железных дорог, центров обработки данных и шахт.

Отсутствие участия России в 2022 году знаменует собой первый шестимесячный период без договорок между Китаем и РФ. По словам исследователей, в 2021 году Россия и Китай подписали соглашения на сумму около $2 млрд.

Данные Университета Фудань показали, что одним из крупнейших бенефициаров BRI теперь стала Саудовская Аравия. Пекин заключил новые сделки в СА на сумму $5,5 млрд в первой половине года.

Читайте также: Микросхемы, платы и оксид алюминия. Китай продает РФ необходимые товары для войны — WSJ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай санкции инвестиции
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 