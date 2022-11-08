Лидер республиканцев в Палате представителей перед выборами заявил о поддержке Украины
Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти, который после промежуточных выборов 8 ноября может стать ее спикером, заявил о поддержке Украины.
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В опубликованном накануне выборов интервью CNN он сказал, что "очень поддерживает Украину", но в случае победы республиканцев на выборах автоматического согласования запросов о помощи Украине в Палате представителей не будет.
Он заявил, что нужна большая подотчетность.
"Я очень поддерживаю Украину. Я думаю, что в дальнейшем должна быть подотчетность. <…> Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это", – заявил Маккарти.
- 19 октября Маккарти заявил, что республиканцы могут сократить помощь Украине в следующем году, если получат контроль над Палатой представителей.
- После этого стало известно, что Конгресс США, пока его еще контролируют демократы, может принять пакет помощи Украине на $50 млрд, которых хватит на весь 2023 год.
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