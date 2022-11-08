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Лидер республиканцев в Палате представителей перед выборами заявил о поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 00:29
Лидер республиканцев в Палате представителей перед выборами заявил о поддержке Украины - Фото
Фото: facebook / RepKevinMcCarthy

Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти, который после промежуточных выборов 8 ноября может стать ее спикером, заявил о поддержке Украины.

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В опубликованном накануне выборов интервью CNN он сказал, что "очень поддерживает Украину", но в случае победы республиканцев на выборах автоматического согласования запросов о помощи Украине в Палате представителей не будет.

Он заявил, что нужна большая подотчетность.

"Я очень поддерживаю Украину. Я думаю, что в дальнейшем должна быть подотчетность. <…> Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это", – заявил Маккарти.

Андрій Водяний
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США республиканская партия Кевин МакКарти
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