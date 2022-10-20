Конгресс США готовит "неотменяемый" пакет помощи Украине на $50 млрд – NBC

В Конгрессе США обсуждается возможность принятия законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов, которые выступают за снижение или прекращение такой поддержки. Об этом говорится в материале NBC.

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Издание напоминает, что лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти, который по итогам промежуточных ноябрьских выборов может занять кресло спикера, заявил, что его однопартийцы "не собираются выписывать для Украины карт-бланш".

Ряд сторонников Дональда Трампа, которые баллотируются в Конгресс, придерживаются точки зрения, что "Америке необходимо укрепить свою южную границу и решить проблему нелегальной иммиграции, прежде чем беспокоиться о границе Украины с Россией".

По словам одного из членов Конгресса, чтобы обеспечить продолжение поддержки Украины, планируется еще до принятия присяги новыми членами Конгресса провести законопроект, который гарантирует для Украины финансирование в размере ориентировочно $50 млрд. Источник журналистов считает, что такой суммы Украине хватит, "чтобы продержаться в течение года", даже если вероятное республиканское большинство в Конгрессе решит блокировать продолжение помощи.

С начала полномасштабного вторжения России, Конгресс выделил Украине в общей сложности $65 млрд.

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Сергій Бережний

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