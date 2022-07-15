Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе – New York Magazine
15.07.2022, 06:29
Дональд Трамп на митинге (Фото: EPA)
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью журналу New York Magazine.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Трампа, он уверен, что "если решит баллотироваться, то выиграет" выборы президента в 2024 году.
"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего не влияет. Лично я уже принял это решение", – сказал он.
Единственным вопросом, который остается для Трампа, когда он объявит официально о намерении баллотироваться на пост – до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, или после.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.
- 10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
- 18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.
Читайте также: "Я – чертов президент. Отвезите меня". Трамп хотел лично штурмовать Капитолий в 2021 году
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии