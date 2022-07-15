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Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе – New York Magazine

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15.07.2022, 06:29
Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе – New York Magazine - Фото
Дональд Трамп на митинге (Фото: EPA)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью журналу New York Magazine.

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По словам Трампа, он уверен, что "если решит баллотироваться, то выиграет" выборы президента в 2024 году. 

"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего не влияет. Лично я уже принял это решение", – сказал он.

Единственным вопросом, который остается для Трампа, когда он объявит официально о намерении баллотироваться на пост – до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре, или после. 

  • 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание
  • 10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
  • 18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.

Читайте также: "Я – чертов президент. Отвезите меня". Трамп хотел лично штурмовать Капитолий в 2021 году

Дмитрий Гриниченко
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выборы в США США дональд трамп
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