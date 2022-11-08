"При любом сценарии". Белый дом на фоне выборов заверил – Украину не бросят одну
Независимо от результатов промежуточных выборов Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину финансово, гуманитарно и в военном плане, как демократы, так и республиканцы. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Ей задали вопрос, "какие гарантии вы можете дать Украине, что эта администрация и Конгресс смогут продолжать предоставлять все необходимое", если республиканцы получат определенную власть в Конгрессе.
"Мы уверены, что поддержка Соединенными Штатами Украины не дрогнет и будет непоколебимой. Это то, во что мы верим, и именно так мы видим это в будущем", – подчеркнула она.
Жан-Пьер напомнила, что 4 ноября во время визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уверял партнеров в том же.
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Она также подчеркнула, что конгрессмены — республиканцы и демократы — "четко заявили о нашей неизменной поддержке Украины", и заверила, что "при любом сценарии [на выборах] президент Байден привержен работе в двухпартийной манере для поддержки Украины".
"И мы признательны за двухпартийность, которую наблюдали за последние месяцы для Украины, и собираемся продолжать работать в этом направлении", – резюмировала спикер Белого дома.
- Помимо заверений в поддержке, Салливан заявил, что каналы связи США с Кремлем остаются открытыми.
- Венгрия, однако, не даст денег на европейский кредит Украине в €18 млрд. Говорят, мы уже достаточно помогли.
- В то же время сын миллиардера Баффета пообещал Зеленскому помочь с генераторами и электрооборудованием.
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