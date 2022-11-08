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Салливан заявил, что каналы связи США с Кремлем остаются открытыми

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 07:07
Салливан заявил, что каналы связи США с Кремлем остаются открытыми - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Между Москвой и Вашингтоном остаются открытыми каналы связи. Об этом заявил на выступлении в Нью-Йорке советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает BBC

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Он сказал, что "в интересах" США поддерживать контакты с Кремлем. Однако Салливан подчеркнул: американские официальные лица "четко понимают, с кем мы имеем дело".

При этом он добавил, что Белый дом обязан "добиваться ответственности" и будет работать с партнерами, чтобы привлечь к ней виновных в тяжелых военных преступлениях в Украине.

был в Киеве в пятницу, и у меня была возможность встретиться с президентом Зеленским и моим коллегой Андреем Ермаком, с военным руководством. Мы также получили информацию о количестве смертей и разрушений, вызванных войной Путина против этой страны", – сказал он.

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Ранее WSJ сообщала, что Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым, помощником российского диктатора Владимира Путина.

По данным источников газеты, они обсуждали недопущение ядерной эскалации, но не вели переговоров о способах прекращения войны РФ против Украины.

В Совете нацбезопасности США и Кремле отказались подтверждать эту информацию. А спикер Белого дома Карин Жан-Пьер лишь заявила, что США оставляют за собой право вести переговоры с Россией.  

  • 5 ноября Салливан был в Киеве. Он заявил, что США помогут Украине всем необходимым и сделают все возможное для освобождения Херсона. Союзники Украины обещают поддержку столько, сколько нужно.
  • 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация президента США Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

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Марко Сировой
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