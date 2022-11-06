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США в частном порядке просят Украину показать, что она открыта для переговоров с РФ – WP

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 08:50
США в частном порядке просят Украину показать, что она открыта для переговоров с РФ – WP - Фото
Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает лидеров Украины сигнализировать об открытости к переговорам с Россией и отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока российский диктатор Владимир Путин не будет отстранен от власти. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией.

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По словам этих людей, просьба американских официальных лиц не направлена на то, чтобы подтолкнуть Киев к столу переговоров, а призвана укрепить моральное превосходство Украины в глазах ее международных сторонников. 

Как отмечается, они называют это попыткой обеспечить поддержку украинского правительства другими странами, в которых растет опасение, что война продлится долгие годы.

Дискуссии показывают, насколько сложной стала позиция администрации Байдена в отношении Украины, поскольку официальные лица США публично обещают поддерживать Киев огромными суммами помощи до тех пор, пока это потребуется, надеясь при этом на прекращение войны, которая за последние восемь месяцев нанесла тяжелый ущерб мировой экономике и вызвала страх перед ядерной войной.

Хотя официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что Путин пока несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет президента Владимира Зеленского на переговоры с ним вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где война ведет к разрушительным последствиям, и влияние на наличие и стоимость продуктов питания и топлива ощущается наиболее остро.

"Усталость от Украины – это реальная проблема для некоторых наших партнеров", – сказал один американский чиновник.

В WP отмечают, что стремление к потенциальному разрешению войны усилилось по мере того, как украинские войска отвоевывают оккупированные территории и приближаются к районам, которые особенно ценит Путин – к Крыму и городам вдоль Азовского моря.

  • Во время поездки в Киев 4 ноября советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США поддерживают справедливый и прочный мир для Украины, и заявил, что поддержка США будет продолжаться независимо от внутренней политики.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война переговоры белый дом джо байден
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