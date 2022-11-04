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Салливан: Россия говорит о переговорах, но хочет себе все оккупированное. Это неприемлемо

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 21:22
Салливан: Россия говорит о переговорах, но хочет себе все оккупированное. Это неприемлемо - Фото
Джейк Салливан (фото – ЕРА)

Если переговоры с Россией состоятся, то они должны проходить только при участии Украины, но пока РФ выдвигает неприемлемые условия для диалога. Об этом на совместном брифинге с главой Офиса президента Андреем Ермаком сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Украину 4 ноября.

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На фоне заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности страны-агрессора садиться за стол переговоров Салливана и Ермака спросили, каков шанс того, что в РФ готовы к диалогу об окончании войны или прекращении огня.

Салливан подчеркнул, что Президент США Джо Байден "очень четко" определился по поводу руководящих принципов своего подхода с самого начала полномасштабной войны – ничего не обсуждается об Украине без Украины.

"Если вы посмотрите на заявления, сделанные разными российскими чиновниками, то все они начинаются с того, что Россия оставляет за собой те территории, которые она аннексировала. Как по мне, это неприемлемо. И это неприемлемо также в соответствии со статутом ООН, который не позволяет захват территорий силой", – отметил Салливан.

Он подчеркнул, что войну можно легко остановить – Россия ее начала и может быстро ее завершить, прекратив атаковать и оккупировать украинские территории.

"И именно это она должна сделать с нашей точки зрения", – заявил Салливан.

Ермак сказал, что нужно смотреть, как будет развиваться российская риторика, так как пока что все это только заявления российской стороны, и важнее реальные события.

Глава Офиса президента подчеркнул, что у Украины и западных партнеров нет никаких разногласий в том, какой должна быть победа в войне, и каким должен быть справедливый мир.

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Оксана Житнюк
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война переговоры андрей ермак Джейк Салливан
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