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Зеленский: Если РФ уйдет и признает свою "ужасную ошибку" – тогда можно говорить о диалоге

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 11:44
Зеленский: Если РФ уйдет и признает свою
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку". Если этого не произойдет, то диалога не будет долгие годы, заявил в интервью El Pais президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас есть конкретное намерение РФ оккупировать и уничтожить Украину. "Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таком разговоре не было бы смысла", – сказал президент.

Последней каплей, которая отменяет все возможность для диалога, стало проведение Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях, сказал президент.

"Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога. Но если мы будем продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения нашей территории, я думаю, это будет препятствовать процессу (диалога. – Прим. ред.) на долгие годы", – подытожил Зеленский.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры диалог
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