Глава Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным говорил в Киеве о диалоге. Зеленский ответил

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало после визита в Москву приехал в Киев и говорил на пресс-конференции о якобы желании России начать диалог. Но для диалога нужно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, ответил президент Владимир Зеленский.

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Эмбало рассказал, что вчера был в России, и местный диктатор Владимир Путин просил передать Зеленскому месседж. По слова президента Гвинеи-Бисау, Путин заявил о готовности к диалогу с Зеленским.

"Я посетил несколько ваших регионов и городов, абсолютно разбомбленных Россией. Я просто шокирован, очень грустно говорить об этом. Как братская страна, как друг – давайте подумаем, что мы можем вместе сделать, что может сделать каждый из нас, чтобы наладить хотя бы желание начать этот диалог", – сказал Эмбало.

Зеленский в ответ рассказал, что Россия уже использовала около 400 иранских-дронов камикадзе против гражданского населения Украины.

"Это такой диалог, такие слова. Вместо слов – на тебе 400 ракет. А вообще россияне говорят, что они за мир. Вот такой вам диалог", – сказал Зеленский.

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Журналисты также попросили Эмболо объяснить, почему он Россию называл в Москве "стратегическим партнером" – и какова его цель визита в Киеве. Он ответил, что для его страны стратегические партнеры – и Украина, и Россия.

"Если я кого-то называю своми другом, то это навсегда… Пользуясь своим доверием, дружескими, братскими отношениями с руководителем государств, в том числе с президентом Украины, я вижу себя носителем месседжей, которые бы положили конец этой войне", – ответил он.

Эмбало доносил Зеленскому, что Россия якобы хочет "наладить мосты", рассказал президент. "Я объяснил и показал более глубоко… Чтобы были мосты между странами – надо, чтобы инфраструктуру не подрывали… Другой вопрос – с кем говорить", – сказал Зеленский.

"Еще есть ядерная угроза. В последнее время все говорят о какой-то "грязной бомбе". Вся эта риторика идет только от РФ, угроза – именно от них… Они оккупировали нашу АЭС, угрожают подрывом ГЭС… Для любого диалога надо, чтобы одно государство уважало другое – уважало ее территориальную целостность и суверенитет. От таких фундаментальных веще начинается что-либо. Пока этого нет", – добавил президент.

А якобы "желание" России говорить – не больше, чем спланированная риторика для внутренней риторики и стран, которые еще не изолировали политику с РФ, подытожил Зеленский.

4 октября Зеленский подписал решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным.

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Марко Сировой

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