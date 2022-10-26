НАТО отвергает ложные обвинения РФ в якобы намерениях Украины применить "грязную бомбу"

Бездоказательные заявления России о том, что Украина планирует применить "грязную бомбу" на собственной территории, "очевидно ложны" и не должны использоваться Кремлем как повод для эскалации войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает CNN.

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"Россия сейчас ложно утверждает, что Украина готовится применить радиологическую грязную бомбу на своей территории. Союзники по НАТО отвергают это явно ложное обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что она собирается сделать сама. Мы уже видели такую схему от Сирии до Украины. РФ не должна использовать фальшивый повод для дальнейшей эскалации", – сказал Столтенберг.

Он назвал эти заявления "безрассудными и безответственными".

"Любое применение ядерного оружия в Украине кардинально изменит природу конфликта", – сказал Столтенберг.

"Президент России Путин знает, что ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда нельзя вести. И они также знают, что будут тяжелые последствия", – добавил он.

Столтенберг также заявил, что "пока" НАТО не заметил никаких изменений в ядерной позиции России. "Но, конечно, мы очень внимательно следим, мы бдительны и готовы действовать в случае необходимости. Самое важное сейчас – донести до России сообщения о том, что они, конечно, не должны использовать ядерное оружие в Украине", – сказал генсек Альянса.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".

Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.

Вадим Ребрина

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