Байден: Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом он заявил в комментарии CNN.

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Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но они не верят.

МИД Украины напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

Байден сказал, что потратил большую часть сегодняшнего дня на обсуждение этого вопроса.

"Сегодня я потратил много времени на разговоры об этом. Позвольте мне сказать, что Россия совершила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие", – сказал Байден. "Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение за счет разброса излучающего вещества.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".

Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.

Вадим Ребрина

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