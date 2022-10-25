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Байден: Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 22:24
Байден: Россия допустит
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом он заявил в комментарии CNN.

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Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но они не верят.

МИД Украины напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

Байден сказал, что потратил большую часть сегодняшнего дня на обсуждение этого вопроса.

"Сегодня я потратил много времени на разговоры об этом. Позвольте мне сказать, что Россия совершила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие", – сказал Байден. "Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение за счет разброса излучающего вещества.
Вадим Ребрина
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ядерное оружие джо байден грязная бомба
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