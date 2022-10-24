Россия продолжает вбросы об украинской "грязной бомбе": теперь в Британию звонил Герасимов
На следующий день после телефонного разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы британского оборонного ведомства Бена Уоллеса в Великобританию позвонил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Тема разговора была та же – "грязная бомба", которую якобы готовится применить Украина, как утверждают в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.
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В ведомстве сообщили, что по инициативе российской стороны командующий британской армией Энтони Радакин 24 октября провел беседу с Герасимовым.
Радакин отверг обвинения России в том, что Украина якобы планирует действия, направленные на эскалацию конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании.
В Минобороны РФ сообщают, что после разговора с Радакином Герасимов также позвонил из-за "грязной бомбы" главе Комитета начальников штабов США Марку Милли.
- 23 октября Шойгу заявил Уоллесу, что Украина якобы готова применить "грязную бомбу". Уоллес отверг это заявление и предупредил, что подобные измышления "не должны использоваться для эскалации военных действий.
- Шойгу позвонил также министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару, которым также рассказал о "грязной бомбе".
- Главы МИД США, Британии и Франции опубликовали совместное заявление о том, что Россия откровенно врет о "грязной бомбе" Украины.
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