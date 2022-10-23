Резников про вброс Кремля о "грязной бомбе": На воре шапка горит

Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы собирается применить Украина – проявление кремлевской привычки заранее обвинять жертву агрессии в своем собственном преступлении. Это заявил в Facebook глава минобороны Алексей Резников.

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Резников считает, что вбросом про "грязную бомбу" РФ на высоком международном уровне дала иллюстрацию пословицы "на воре шапка горит".

Он напомнил, что Россия уже давно открыто угрожает применением ядерного оружия, сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС и создает ракетными обстрелами угрозу остальным атомным объектам Украины.

Лучшим ответом на российские поползновения должно стать усиление давления на террористический режим в Москве и активная помощь Украине, считает Резников.

Он подчеркнул, что "даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение нашей земли, невозможно", и поблагодарил партнеров, "которые адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню".

Ранее сегодня министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Бена Уоллеса и Сергея Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару, а также главе Пентагона Ллойду Остину.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение.

Сергій Бережний

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