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Зеленский: Россия хочет поднять ставки угрозой взорвать "грязную бомбу", это не сработает видео

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 20:57
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Россия в очередной раз пытается "поднять ставки", угрожая применением "грязной бомбы", и мир должен ясно дать Кремлю понять, что это не сработает. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что когда министр обороны страны-агрессора "устраивает телефонную карусель" и обзванивает иностранных министров с байками о так называемой "грязной бомбе", все хорошо понимают, "кто источник всей грязи, какую только можно вообразить в этой войне".

Посвюду, куда приходит Россия, она оставляет массовые захоронения, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы, сказал президент.

"Если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", – сказал Зеленский.

Президент считает, что на новую провокацию России мир должен отреагировать максимально жестко.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно к любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", – заявил Зеленский.

Сегодня министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре министра Бена Уоллеса и главы минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором сказано, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение.
  • Ранее Дмитрий Кулеба сказал, что считает пропаганду России о "грязной бомбе" не только абсурдной, но и опасной - россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее назвал заявления России о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" "абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом в исполнении субъектов, которые продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит".
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский грязная бомба пропаганда россии
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