"Грязная бомба". РФ может готовить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС — Энергоатом
Российские оккупанты могут готовить акт ядерного терроризма на захваченной Запорожской атомной электростанции на фоне фейковых заявлений Москвы о "грязной бомбе". Об этом сообщили в Энергоатоме.
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Энергетики заявляют, что на протяжении последней недели россияне в тайном режиме проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС — оккупанты не допускают на место строительства представителей МАГАТЭ и сотрудников станции.
В хранилище находятся 174 контейнера с отработанным ядерным топливом — их разрушение вследствие подрыва приведет к радиационной аварии и загрязнению нескольких сотен кв. км ближайших территорий.
Подобное строительство на территории АЭС является незаконным вмешательством России в работу станции и нарушением международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности.
В Энергоатоме обращают внимание на дезинформационную кампанию РФ о "грязной бомбе" — для запугивания россияне опубликовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на Запорожской АЭС.
Такие действия противника могут говорить о возможной подготовке им террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, которые хранятся на площадке станции, заявили энергетики.
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