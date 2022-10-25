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"Грязная бомба". РФ может готовить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС — Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:46
Запорожская АЭС (Фото: пресс-служба станции)

Российские оккупанты могут готовить акт ядерного терроризма на захваченной Запорожской атомной электростанции на фоне фейковых заявлений Москвы о "грязной бомбе". Об этом сообщили в Энергоатоме. 

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Энергетики заявляют, что на протяжении последней недели россияне в тайном режиме проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС — оккупанты не допускают на место строительства представителей МАГАТЭ и сотрудников станции. 

В хранилище находятся 174 контейнера с отработанным ядерным топливом — их разрушение вследствие подрыва приведет к радиационной аварии и загрязнению нескольких сотен кв. км ближайших территорий. 

Подобное строительство на территории АЭС является незаконным вмешательством России в работу станции и нарушением международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности. 

В Энергоатоме обращают внимание на дезинформационную кампанию РФ о "грязной бомбе" — для запугивания россияне опубликовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на Запорожской АЭС. 

Такие действия противника могут говорить о возможной подготовке им террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, которые хранятся на площадке станции, заявили энергетики.

Читайте также: Госдеп: Использование "грязной бомбы" или ядерной приведет к последствиям для России

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда дезинформация энергоатом Запорожская АЭС
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