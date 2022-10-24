Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения России о якобы разработке украинцами "грязной бомбы". Об этом Кулеба говорил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился, сообщил глава МИД в Twitter.
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"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился", – написал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что Украина ничего не скрывает от мирового сообщества.
"В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", – заявил глава украинской дипломатии.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс.
- В Офисе президента назвали слова Шойгу предсказуемым абсурдом. Похожего мнения и министр обороны Британии Бен Уоллес.
- Кулеба напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
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