Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения России о якобы разработке украинцами "грязной бомбы". Об этом Кулеба говорил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился, сообщил глава МИД в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ничего не скрывает от мирового сообщества.

"В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", – заявил глава украинской дипломатии.

Читайте также: Шойгу мог пытаться запугать Запад "грязной бомбой", чтобы остановить военную помощь — ISW

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.