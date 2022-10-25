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Либеральные демократы США отозвали письмо Байдену, в котором выступали за переговоры с РФ

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 20:34
Либеральные демократы США отозвали письмо Байдену, в котором выступали за переговоры с РФ - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Представители либерального крыла Демократической партии США в Конгрессе отозвали свое письмо президенту Штатов Джо Байдену, в котором призывали его изменить свою стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией ради мира. Об этом сообщает The Washington Post.

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Сегодня, 25 октября, группа конгрессменов отозвала письмо, отправленное 30 либералами в понедельник. В нем шла речь о необходимости искать дипломатический способ окончания войны, который мог бы предусматривать определенное смягчение санкций против России и создание системы гарантий безопасности, приемлемых для всех сторон, особенно для украинской.

Письмо конгрессменов вызвало ожесточенный протест со стороны многих демократов, а также со стороны украинских официальных лиц, которые заявили, что вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным нереально.

Либерал-демократ США Прамила Джаяпал сегодня заявила, что письмо было составлено несколько месяцев назад и "опубликовано персоналом без проверки".

"Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это. Наше сообщение некоторые считают как эквивалентное недавнему заявлению лидера республиканцев [Кевина] Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине, если республиканцы придут к власти", – заявила Джаяпал.

Она отметила, что из-за того, что заявления были сделаны почти одновременно, создалась "досадная видимость" того, что демократы, "решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу", якобы каким-то образом связаны с республиканцами, которые хотят сократить поддержку.

Конгрессмен Сара Джейкобс заявила, что "время в дипломатии – это все". По ее словам, она подписала письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось, и сейчас она бы его не подписала.

  • 4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с Путиным. Этот указ стал следствием решения Путина незаконно аннексировать четыре украинских области.
  • 19 октября Маккарти предупредил о риске сокращения помощи Украине, если республиканцы будут контролировать Палату представителей, а люди "будут сидеть в условиях рецессии". Байден ответил, что США помогают Украине не только ради нее самой, речь идет о НАТО, Западной Европе и том, чтобы не дать Путину "добиться успеха брутальной силой".

Читайте также: США после выборов в Конгресс продолжат поддерживать Украину – Белый дом

Оксана Житнюк
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